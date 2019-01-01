Польское предприятие Barlinek (Барлинек) – один из мировых лидеров в области производства напольных покрытий. Датой рождения принято считать 1946 год, однако современное «Барлинецкое предприятие деревообрабатывающей промышленности» известно всему миру с 1975 года.

С конца 1999 года, когда произошла приватизация Барлинецкого промышленного деревообрабатывающего предприятия, Барлинек начал очень динамично развиваться. Благодаря значительным инвестициям в новые технологии, станки, производственные помещения, склады, а также экологию, Barlinek является сегодня одним из самых современных и наиболее экологически безопасных производственных предприятий в Польше.

В 2007 году, после запуска очередной производственной линии в Виннице (Украина) группа увеличила производственные мощности с 6 млн. м2 до 8 млн. м2 в год. Это позволило группе Barlinek оказаться в первой тройке крупнейших производителей многослойных деревянных полов в мире.

На сегодняшний день компания Barlinek является крупнейшим в Польше и одним из пяти ведущих в мире производителей деревянных полов. «Barlinek» – это очень популярная и всеми узнаваемая марка напольных покрытий не только в Польше, но и странах Европы. Основной продукт компании – это трехслойная паркетная доска Barlinek, которая востребована в более чем в 30 странах, на трех континентах. Спрос на продукцию компании возрастает, это позволяет последовательно увеличивать производственные мощности, а также наращивать экспорт.

Забота об окружающей среде

Производство изделий из такого благородного материала как дерево особенно обязывает. Поэтому компания уделяет большое внимание заботе об окружающей среде. Самые современные системы фильтрации пыли и сжигания вредных веществ эффективно ограничивают их выброс в атмосферу, что гарантирует минимальное вмешательство нашего предприятия в процессы, протекающие в природе. Кроме того, компания организует многочисленные экологические акции: